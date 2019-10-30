Найроби, , 06:40 — REGNUM Директор Африканского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Абебе Селассие высоко оценил борьбу с коррупцией, проводимую президентом Кенией Ухуру Кениатой, отметив, что страна находится на правильном пути развития.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Абебе в ходе беседы с президентом Кении в городе Найроби подчеркнул, что МВФ удовлетворен стабильным ростом кенийской экономики на 5,5−6%, который поддерживается благодаря продолжающимся финансовым реформам.

Как сообщается, Кениата усилил борьбу с коррупцией, до сих пор представляющей большую проблему для правительства его страны. В особенности в первый срок его правления, когда из государственного бюджета были украдены миллиарды долларов.

В свою очередь, президент Кениата поблагодарил МВФ за техническую поддержку Кении, подчеркнув, что организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности экономики страны.