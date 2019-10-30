Якутск, , 07:05 — REGNUM Перестать фокусничать с цифрами, а предпринять более действенные методы для уменьшения количества бедных и улучшения социально-экономического положения людей, комментируя идею Минэкономразвития с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России, предложил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Сразу вспомнился мультфильм времён СССР и фраза удава, что в попугаях он гораздо длиннее. После удручающих опубликованных Росстатом сведений о том, что половина россиян не располагает средствами для приобретения товаров не первой необходимости, то есть, кроме как на еду и одежду, доходов не хватает, видимо получив нагоняй от вышестоящих чинов Минэкономразвития, правительства и президента, Росстат решил видоизменить методику определения уровня бедности. Ведомство предлагает сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд. Что это даст в итоге?», — задаётся резонным вопросом Юрий Данилов.

По словам кандидата экономических наук, в существующем разрыве в доходах или заработной плате простых работников и начальства, средний показатель не может характеризовать уровень бедности населения.

«Ещё одним нововведением станет то, что Росстат начнёт анализировать сведения о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми. Эти три группы заведомо относятся к группе населения с меньшим уровнем дохода. Опять же, сравнив его со средним уровнем дохода всего населения, получим незначительную разницу, что и требовалось от Росстата, чтобы приукрасить действительность, в общем делим бедных? Вот вам фокусы от Росстата», — продолжает эксперт.

Юрий Данилов, предложил: перестать фокусничать с цифрами, а предпринять более действенные методы для уменьшения количества бедных и улучшения социально-экономического положения людей.

«Кроме социальных выплат, различных доплат, на мой взгляд, прежде всего, нужно объявить кредитную амнистию для населения, которое увязло в кредитной кабале. Почему государство может позволить простить 20 млрд долларов долгов африканским странам, то есть населению этих стран, забывая о своих россиянах?», — резюмирует аналитик по вопросам экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, у экспертов по поводу заявления Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных, больше вопросов, чем ответов.