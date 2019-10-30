Владивосток, , 04:40 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов (КПРФ) на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что краевой бюджет так и не пополнился деньгами от продажи скандальных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: И даром не надо: «Хаятты"-недострои в Приморье отдадут за бесценок?

«И да, Хаятты, которые уже Баргузины, проданы ещё в апреле, а деньги в бюджете так и не появились, ни копейки, и в следующем году их поступление пока не предвидится», — написал написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минстрой признавал строительство отелей «Хаятт» во Владивостоке самой резонансной стройкой: несколько лет подряд депутаты Заксобрания выделяли на достройку гостиниц по более чем 1 млрд рублей, общие затраты на строительство составили более 18 млрд рублей, тогда как продать их удалось лишь за 3,7 млрд рублей.