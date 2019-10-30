Владивосток, , 04:40 — REGNUM Число иностранных гостей в Приморский край по сравнению с 2018 годом увеличилось на 23%, в том числе туристов — на 19%. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Всего за 9 месяцев этого года регион посетили более 768 тысяч иностранцев, из которых с туристическими целями — более 632 тысяч человек.

Почти половина туристов, 382,4 тыс. человек — гости из Китая. Из Южной Кореи в регион прибыло 245,6 тыс. человек. Из Японии — 28,7 тыс. человек. Также растёт число гостей региона из Индии, Индонезии, США и Австралии.

В сообщении отмечается, что летом, по результатам профильного рейтингового исследования, Приморье заняло третью позицию по уровню развития въездного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Владимир Путин поручил руководству Приморского края до 1 декабря 2019 года подготовить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма в регионе.

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