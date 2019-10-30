Уссурийск, Приморский край, , 03:57 — REGNUM В Приморье продолжается сбор урожая кукурузы, к настоящему времени аграрии собрали 9% от запланированного объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

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К настоящему времени кукуруза убрана с 4,8 тысяч гектаров полей, намолочено 21,5 тысяч тонн зерна. Это в 2,5 раза больше, чем было сделано к этому времени в 2018 году. В Уссурийском и Михайловском районах аграрии отметили высокую урожайность кукурузы — 75 и 73 центнера с гектара соответственно.

Как рассказали в администрации Приморского края, наращивать темпы сбора урожая позволяют хорошие погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Приморском крае аграрии приступили к сбору кукурузы, которая является одним из основных продуктов, наряду с соей, идущей на экспорт.