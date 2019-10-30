Якутск, , 04:01 — REGNUM Правительство Якутии в ситуации со страховой компанией «Стерх», у которой Центробанк РФ отозвал лицензию, поступило законно — политика по повышению эффективности компаний с госучастием, оправдана, считает заместитель ректора СВФУ, кандидат экономических наук Александр Кугаевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Окончательные выводы по «Стерху» делать преждевременно. Пройдёт проверка, если информация по финансовой несостоятельности найдёт подтверждение, то это другой разговор», — акцентировал Александр Кугаевский в комментарии ЯСИА.

По словам эксперта, действия правительства Якутии, как основного учредителя «Стерха», правильны — законодательство стоит на страже интересов граждан. Контроль со стороны властей должен быть постоянным и ответственным.

«Сейчас не 90-е годы, когда по многим направлениям практически не было правового регулирования. Центробанк проводит политику жесткой проверки финансовых институтов и именно в ходе такого мероприятия выявились проблемы «Стерха». Единственный вопрос — почему рисковые цифры не были выявлены раньше?», — заявил Кугаевский.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России по решению правительства Якутии отозвал лицензию у страховой компании «Стерх». Всего компания имела более 440 тыс. договоров, заключенных в разных регионах страны.