Бразилиа, , 02:54 — REGNUM Минсельхоз Бразилии временно наложил запрет на вылов креветок и омаров в ряде районов северо-востока страны из-за загрязнения акватории нефтью, сообщает пресс-служба ведомства.

Креветки

Ведомство также пообещало выплатить страховые компенсации зарегистрированным в районе промысла рыбакам. Предполагается, что эта мера затронет около 60 тысяч рыболовов. Запрет вводится в связи с опасностью заражения морской живности химическими продуктами из-за разлива нефти из неустановленного источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в 100 километрах от побережья Бразилии были обнаружены два пятна сырой нефти площадью 21 и 3,3 квадратных метра. Отмечалось, что пятна дрейфовали в сторону штата Байя.

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