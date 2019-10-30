Кишинёв, , 01:36 — REGNUM Молдавия и Приднестровье договорились до конца года решить проблему восстановления телефонной связи. Как передает ИА REGNUM, об этом заявили 29 октября по итогам встречи в Голерканах президент Молдавии Игорь Додон и президент ПМР Вадим Красносельский.

«Известно, что в прошлом-позапрошлом годах в Молдове были приняты законы, давшие возможность приднестровскому «Интерднестркому» получить молдавскую лицензию. Сегодня обсудили конкретные сроки решения данной проблемы. Надеемся, что до начала следующего года мы найдем решение. Есть политическое желание на правом берегу Днестра, в Кишиневе — на уровне и президентуры, и правительства, и парламента — двигаться в этом направлении», — сообщил Додон.

«Мы сегодня вернулись к обсуждению вопроса телекоммуникаций. Я удовлетворен тем, что обозначены конкретные сроки полного исполнения сторонами обязательств», — отметил в свою очередь Красносельский.

Прямой телефонной связи между Молдавией и ПМР нет с 2002 года, когда Молдавия начала глушить телефонные сигналы в Приднестровье.