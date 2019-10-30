Киев, , 01:35 — REGNUM Государственный долг Украины в сентябре уменьшился в национальной валюте, но вырос в долларовом эквиваленте и к началу октября составил $82,95 млрд. Такие данные приводит пресс-служба министерства финансов Украины.

Как уточняется, в сентябре общий объём государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте снизился на 69,44 млрд, в долларовом эквиваленте — увеличился на $1,02 млрд.

Напомним, согласно данным министерства финансов Украины, в августе долг страны уменьшился на $0,5 млрд — до $81,92 млрд. При этом государственный долг на тот момент составлял $71,73 млрд, остальное — государственные гарантии.

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