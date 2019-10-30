Манагуа , , 07:10 — REGNUM Национальная Ассамблея Никарагуа подавляющим большинством голосов внесла поправки в Закон №554 об энергетической безопасности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В соответствии с поправками, закон гарантирует устойчивый доступ к электрической энергии и провозглашает электроэнергию двигателем социально-экономического развития страны.

В парламенте заявили, что главной целью является избежать того, чтобы из-за крупных задолженностей клиентов подвергалась опасности национальная система электроснабжения.

Депутат от Сандинистского фронта национального освобождения Эдвин Кастро напомнил, что на сегодняшний день электрифицировано уже 97% территории Никарагуа и что 60% электричества в стране производится из возобновляемых источников энергии.