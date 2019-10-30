Ханой, , 07:12 — REGNUM 28 октября посольство Вьетнама в Египте организовало семинар в прибрежном туристическом городе Шарм-эль-Шейх с целью принятия мер по активизации сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно в сфере экономики, инвестиций и туризма.

Обращаясь к вопросу туризма, посол Вьетнама Чан Тхань Конг сказал, что две страны видят большой потенциал для сотрудничества в этой сфере. Однако количество египетских туристов во Вьетнаме остается скромным, поскольку им все еще не хватает информации о стране Юго-Восточной Азии.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», семинар был направлен на популяризацию имиджа и туристических направлений Вьетнама.