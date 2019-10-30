Ханой, , 06:44 — REGNUM В Сеуле прошел вьетнамский экономический форум. Форум проводился с 28 по 29 октября.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в мероприятии приняли участие более 400 делегатов Республики Кореи (РК), в том числе представители правительства и парламента, лидеры ведущих коммерческих групп РК, таких как Samsung, LG, Lotte, SK, CJ и Posco, а также представители многих местных фирм, которые рассматривают возможности для инвестиций во Вьетнаме.

В рамках форума участники уделили особое внимание вопросам развития двустороннего сотрудничества Вьетнама и Кореи.