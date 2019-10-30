Ханой, , 06:56 — REGNUM Индекс потребительских цен Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в октябре вырос на 0,59% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний индекс потребительских цен за первые десять месяцев 2019 года вырос на 2,48%. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», это самый низкий рост за последние три года.

По данным главного статистического управления СРВ, рост индекса потребительских цен в октябре был обусловлен главным образом повышением цен на свинину в результате африканской чумы свиней, ростом цен на топливо в соответствии с мировыми ценами и ростом цен на образовательные услуги.

Из 11 групп товаров и услуг, использованных для расчета инфляции, в десяти группах наблюдалось повышение цен, за исключением услуг связи, которые упали на 0,06% по сравнению с предыдущим месяцем.