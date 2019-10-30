Ханой, , 06:49 — REGNUM Во вьетнамском городе Кантхо состоялась конференция, посвященная развитию инвестиционного климата города.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в рамках конференции Трыонг Куанг Хоай Нам, заместитель председателя муниципального народного комитета, рассказал представителям Японской организации внешней торговли (JETRO), что правительство города Кантхо обеспечит благоприятные условия для японских инвестиций.

Среди приоритетных проектов для инвестирования: строительство индустриальных парков, умных городов, строительство и эксплуатация логистических объектов, образование, медицинское обслуживание и обучение персонала.

Представители японских компаний, в свою очередь, отметили, что они планирую инвестировать в развитие городской инфраструктуры Кантхо до конца 2019 года.