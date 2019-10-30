Ханой, , 06:52 — REGNUM По данным главного статистического управления Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), октябрь стал первым месяцем, когда число иностранных туристов во Вьетнаме превысило 1,6 миллиона человек, в результате чего общее число туристов, посетивших Вьетнам, за первые десять месяцев 2019 года составило 14,5 миллиона человек.

Залив Халонг. Вьетнам Arianos

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», число иностранных туристов во Вьетнаме в октябре превысило 1,6 миллиона человек, что на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество иностранных туристов во Вьетнаме в октябре увеличилось на 34%.