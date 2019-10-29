Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в «красной зоне» после смешанной торговой сессии, 29 октября передает агентство Reuters.

Нью-йоркская фондовая биржа Arnoldius

В ходе торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones находился вблизи стартовых значений, Nasdaq весь день провел в «красной зоне», а S&P 500 на какой-то момент вырос и даже смог установить новый рекорд.

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 20,11 пункта (0,07%), до 27 070,61 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,56 пункта (0,08%), до 3036,86 пункта, индекс Nasdaq снизился на 49,14 пункта (0,59%), до 8276,85 пункта.

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