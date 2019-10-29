Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США перемещаются в «красную зону» к завершению торгов на Уолл-стрит, 29 октября передает агентство Reuters.

Паника на бирже Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция

На настоящий момент индексы Dow Jones и S&P 500 ещё не ушли в сильный минус, Nasdaq находится довольно глубоко в «красной зоне».

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 9,42 пункта (0,03%), до 27 081,30 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,59 пункта (0,02%), до 3038,83 пункта, индекс Nasdaq упал на 35,06 (0,42%), до 8290,93 пункта.

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