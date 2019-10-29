Данков, Липецкая область, , 22:26 — REGNUM В Липецкой области ООО «Тепличный Комбинат ЛипецкАгро» возместило в бюджет 2,24 млн рублей за несанкционированную свалку органических отходов площадью 2,8 тыс. квадратных метров, которую организовало на землях сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Север».

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Отходы сельскохозяйственных культур сбрасывались прямо на почву, из-за чего концентрация загрязняющих веществ в ней была превышена в несколько раз: азота нитратов — в 3,4 раза, хлоридов — почти в пять раз. В отношении ООО «ТК ЛипецкАгро» и собственника земли были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение законодательства об обращении с отходами» и «Порча почв». Руководитель СССПК «Север» также стал фигурантом административного дела по статье «Непринятие мер по охране почв».

Компании оштрафовали на общую сумму 210 тысяч рублей, а ООО «ТК ЛипецкАгро» обязали убрать свалку, рекультивировать участок и возместить ущерб — 2 млн 240 тысяч рублей. Компания обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.