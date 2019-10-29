Саранск, , 20:58 — REGNUM В Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после капитального ремонта ввели в эксплуатацию две автотрассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Обе дороги расположены в Зубово-Поянском районе региона между селами Покровские Селищи и Новая Потьма, а также между поселком Ленина и селом Новое Бадиково. Протяженность обеих дорог составляет более 10 км.

Кроме того, в Новом Бадиково заасфальтировали центральную площадь у здания администрации поселения, где расположены все социальные объекты, а также выполнили обустройство подъезда к сельскому храму. Также организовано место для разворота автобуса и новый остановочный пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Владимир Волков отмечал, что на ремонт дорог в республике в этом году направлено около 6,5 млрд рублей. Со следующего года на дорожное строительство из бюджета республики будет выделено 3 млрд рублей, 2,5 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) и около 1,5 млрд рублей — федеральные средства. По программе БКАД предстоит отремонтировать 1100 км дорог до 2024 года, почти вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям.