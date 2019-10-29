Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Индексы Dow Jones и S&P переместились в «зеленую зону» к середине дня торгов на Уолл-стрит, 29 октября передает агентство Reuters.

S&P 500 зафиксировал новый рекорд 3047,96 пункта благодаря позитивным отчетам крупных фармацевтических корпораций Merck и Pfizer. В то же время Nasdaq ещё остается в «красной зоне» после падения котировок Alphabet.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 13,31 пункта (0,05%), до 27 104,03 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,18 пункта (0,14%), до 3043,60 пункта, индекс Nasdaq снизился на 31,92 пункта (0,38%), до 8294,07 пункта.

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