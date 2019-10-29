Бишкек, , 20:48 — REGNUM С 2009 по 2019 годы Европейский банк реконструкции и развития предоставил правительству Киргизии инвестиции на сумму €306 млн (около 21,7 млрд рублей) в рамках проектов в муниципальном секторе и дорожной сфере, передает «24.kg» сегодня, 29 октября.

По информации представительства ЕБРР, эти деньги потрачены на реализацию 29 проектов в 19 городах и одного проекта в сельской местности, а также еще одного проекта в дорожной сфере.

Из этих средств €157 млн (11,1 млрд рублей) выделено на проекты в секторе водоснабжения и водоотведения, €73 млн (около 5,2 млрд рублей) — на дорожный проект, €33 млн (2,3 млрд рублей) — на проекты по улучшению транспортной системы, €32 млн (2,2 млрд рублей) — на проекты по управлению бытовыми отходами, а также €11 млн (около 780 млн рублей) — на проект по теплоснабжению.

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