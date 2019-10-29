Бишкек, , 20:32 — REGNUM Перепись населения и жилищного фонда в 2020 году пройдет с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Киргизия Mr. Theklan

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости цифровизации страны. В связи с этим нацстатком использовал программный продукт на базе приложения «Survey Solutions», разработанного Всемирным банком для перевода бумажных вопросников в электронный формат.

Специалисты ведомства протестировали мобильное приложение и удостоверились в том, что оно имеет ряд преимуществ в сравнении с бумажными вопросниками.

Отмечается, что в целях безопасности и защиты персональных данных населения приложения нет в открытом доступе. Устанавливать приложение для переписчиков будут с сервера нацстаткома на личный телефон или планшет переписчика.