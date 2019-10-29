Душанбе, , 20:14 — REGNUM Во всех категориях сельского хозяйства в Таджикистане за январь-август 2019 года произвели продукции на сумму 19 млрд 62 млн 900 тыс. сомони (1,9 млрд долл.), что на 7,1% в сопоставимых ценах больше, чем было произведено за аналогичный период 2018 года.

По информации министерства сельского хозяйства страны, за указанный период было произведено свыше 1,1 млн тыс. тонн зерновых, 709,5 тыс. тонн картофеля, 161,7 тыс. хлопка, а также других видов продукции.

Напомним, что согласно статистическим данным по итогам первых восьми месяцев года, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составлял 8,3%.