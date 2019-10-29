Душанбе, , 20:11 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года в трудовую миграцию из Таджикистана выехало более 411 тысяч человек. Количество трудовых мигрантов за аналогичный период 2018 года увеличилось на 26%.

Это обусловлено тем, что на сегодняшний день условия труда для трудовых мигрантов в РФ, благодаря внесённым в соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов поправкам и изменениям, значительно улучшились, а экономическая ситуация в России начала меняться в лучшую сторону.

Тем временем составители отчёта министерства экономического развития и торговли страны «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане» отмечают, что за прошедшие девять месяцев 2019 года число таджикистанцев, которые вернулись на родину из трудовой миграции, составило 280 тысяч, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Центрального банка РФ, за первое полугодие 2019 года таджикистанцы перевели из России на родину 1 млрд 111 млн долларов, а это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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