Челябинск, , 20:08 — REGNUM Выпускаемая в Челябинской области сельскохозяйственная техника будет поставляться в Африку. Машиностроительный завод «Трактор» представил на выставке в Сочи мини-тракторы «Уралец» и установил прямые контакты, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Как отмечают представители предприятия, переговоры в рамках саммита «Россия — Африка», также прошедшего в Сочи, даст предприятию возможность войти в новые лизинговые проекты, а также расширить географию поставок. Одними из ключевых стали переговоры с представителями Африканского экспортно-импортного банка. Именно на его базе могут получить развитие программы лизинга южноуральской продукции.

В минсельхозе новость восприняли с оптимизмом. Замминистра Александр Раевский считает, что предполагаемое расширение поставок поспособствует росту товарооборота и экономического сотрудничества. Он добавил, что «на это сейчас направлены все усилия с целью выполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Россия — Африка» прошёл в Сочи 23−24 октября. Его посетили более 6 тыс. человек из России и 104 других стран. Всего было подписано 92 соглашения на общую сумму более 1 трлн рублей.