Шанхай, Китай, , 19:44 — REGNUM Первые четыре китайских компании включены в список IPO на новой площадке для высокотехнологичных и стратегических секторов STAR Market, которая открылась на Шанхайской фондовой бирже, сообщает 29 октября Синьхуа со ссылкой на заявление Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.

Международные котировки получат компании из медицинского сектора Maider и CHISON, Primeton из сферы информационных технологий и Luoyang Jalon, связанная с разработкой и производством новых материалов. Планируемые масштабы привлечения средств инвесторов не сообщаются.

STAR Market, учреждённая в июне 2019 года, упрощает процедуру вывода акций на международные рынки, но при этом ужесточает требования к информационной прозрачности компаний.