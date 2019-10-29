Копенгаген, , 21:13 — REGNUM Датская компания Ørsted вынуждена будет экономить от 74 до 89 миллионов долларов в год в течение последующих двух лет. Об этом сообщили представители компании в заявлении СМИ.

Половина этой суммы может быть получена за счет уменьшения круга задач по обслуживанию ветряных мельниц, которые Ørsted выполняет в настоящий момент. Другие 50% компании придется добыть за счет сокращения издержек. Так, Ørsted уже продала одну из своих дочерних фирм. По словам представителей предприятия, жесткая политика в отношении издержек до сих пор является решающим фактором выживания на свободном рынке. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Необходимость в экономии средств стала очевидной после того, как аналитики компании выяснили, что Ørsted изначально завысила ожидания в отношении получаемой энергии от морских ветряных мельниц. Дело в том, что не был учтен тот факт, что скорость ветра падает, когда на его пути появляется ветряной парк.