Тюмень, , 18:52 — REGNUM В Тюменскую областную думу внесён проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Основной финансовый документ свёрстан дефицитным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно пояснительной записки к проекту бюджета, в 2020 году доходы тюменской казны могут составить 162 млрд рублей, расходы — 219,3 млрд рублей, дефицит — 57,28 млрд рублей.

Отметим, что около полутора миллиардов рублей Тюменская область планирует безвозмездно вложить в Зауралье. При этом дефицит бюджета планируется покрывать за счёт бюджетного кредита на 10 млрд рублей.

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