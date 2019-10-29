Иваново, , 18:39 — REGNUM Аварийный ремонт кровли и фасада здания стационара Ивановской областной детской клинической больницы, поврежденных сильным ветром 28 октября, будет проведен за счёт средств резервного фонда правительства области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 29 октября.

Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин рассказал на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, что в настоящее время ведется экспертная оценка объёмов причиненного ущерба. За средства резервного фонда проведут ремонтные работы, которые позволят предотвратить дальнейшее разрушение.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, в Ивановской области сильный ветер повредил кровлю и фасад детской больницы, в районах области из-за обрывов ЛЭП было нарушено электроснабжение.