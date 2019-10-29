Таллин, , 18:32 — REGNUM Новый завод по очистке сланцевого масла предприятия Eesti Energia и VKG способен генерировать до 30% потребностей страны в электроэнергии, сообщает сегодня, 29 ноября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Образующийся в ходе выделения из сланца масла газ позволит генерировать порядка 2,5 тераватт-часов электроэнергии в год, что соответствует трети сегодняшнего объёма потребления электроэнергии в стране.

Стоимость проекта составляет 600 млн евро. Сейчас обе компании занимаются предварительным проектированием завода, эксперты изучают возможные технологии, идёт поиск инвесторов и источников финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Эстонии зафиксирован дефицит электроэнергии — потребление электроэнергии на 178 гигаватт-часов превысило объём произведённого электричества. Причиной стало сокращение на 43% выработки на сланцевых электростанциях.

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