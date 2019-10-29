Киев, , 18:31 — REGNUM Правительство Украины в проекте бюджета на 2020 год оставило старые «схемы» бывшего правительства Владимира Гройсмана и экс-президента Петра Порошенко. Об этом 29 октября в кулуарах парламента заявила депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская.

«Новая власть не делает ничего, чтобы исправить ошибки Порошенко и выполнить решение Конституционного суда — вернуть законные льготы «детям войны», ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда… Нужно пересмотреть медицинскую реформу, реформу образования, пенсионную реформу, пересмотреть бюджет. Сегодня много денег уходит ещё по схемам Гройсмана-Порошенко. Нужно эти ресурсы направить на защиту людей и сформировать правильный бюджет на 2020 год», — призвала Королевская.

Она призвала парламентское большинство отменить «драконовские тарифы» и повысить уровень социальной защиты граждан.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы защитить людей от драконовских тарифов и объединить возможности для защиты людей, которые пострадали от боевых действий, которые проживают там сегодня, детей, переселенцев. Нужно, чтобы в контексте минских соглашений гуманитарный блок рассматривался также как и первоочередной… У нас третий месяц работает парламент, но не принято ни одного решения, которое бы подняло доходы людей», — сказал Королевская.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября парламент Украины в первом чтении принял проект закона о бюджете Украины на 2020 год. 28 октября в Мариуполе на выездном заседании правительство Украины выделило 300 млн грн (11,9 млн долл) на доступное жилье для переселенцев Донбасса, Крыма, участников операции объединенных сил.

По данным Кабмина, эти деньги позволят построить «доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС».