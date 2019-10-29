Таллин, , 18:28 — REGNUM Министерство финансов Эстонии завершило разработку законопроектов, которые касаются грядущей в 2020 году пенсионной реформы в стране. Пакет документов направляется на согласование в различные ответственные ведомства, сообщил сегодня, 29 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

По словам чиновников, спешить с утверждением законопроектов власти не будут, утверждение всего пакета ещё в 2019 году не предполагается, однако большинство нововведений заработает уже во второй половине 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным нововведением станет возможность для граждан снять свои накопления во второй ступени пенсионных накоплений. По мнению критиков, это может привести к серьёзному перегреву экономики, росту пузыря цен на недвижимое имущество, а в конечно итоге — к полноценному экономическому кризису и даже обвалу фондовой биржи. Инициаторы реформы такие риски отвергают, предполагая, что появление свободных денег на руках населения, в случае массового изымания накоплений, не повлияет столь драматично на внутреннее потребление в Эстонии.

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