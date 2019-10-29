Пекин, , 18:24 — REGNUM В Китае на конец сентября 2019 года зафиксирован 11-процентный рост электрогенерации за счёт возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в годовом исчислении, который составляет 1,44 трлн кВт•ч, сообщает 29 октября Синьхуа со ссылкой на заявление Государственного управления КНР по делам энергетики (ГУЭ).

В ведомственном отчёте, который на пресс-конференции обнародовал высокопоставленный чиновник ведомства Ли Чуанцзюнь, приводится статистика, в соответствии с которой на гидро-, ветро‑ и биоэнергетику, а также фотогальванику в стране приходится свысше 64% роста энергопроизводства. По его словам, именно в секторе ВИЭ наблюдается наибольшая экономия электроэнергии.

Как отмечается в отчёте, в конце сентября свыше 37% энергоблоков китайской энергетики мощностью в 6 тыс. кВт и выше работали на неископаемых источниках энергии.