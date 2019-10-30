Москва, , 00:00 — REGNUM Поправки, направленные на возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовили депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом сообщил один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

На случай, если изменения не будут поддержаны, подготовлена альтернативная поправка, предусматривающая возвращение индексации пенсий хотя бы работающим пенсионерам-инвалидам, рассказал парламентарий.

Поправки предлагаются ко второму чтению законопроекта из «бюджетного пакета», касающегося продления моратория на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии.

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«Неиндексация пенсии гражданам, продолжающим работать и после выхода на пенсию, является явно дестимулирующим фактором. К тому же в ряде случаев это порождает у пенсионеров желание уволиться заранее, до индексации, с последующим трудоустройством на свое же рабочее место», — отметил Нилов.

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Депутат предостерег от подмены поднятий.

«Не нужно подменять понятия, утверждая, что при наличии дополнительного заработка индексация не нужна. В данном случае индексация в условиях инфляции позволяет сохранять покупательную способность гражданина в рамках той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии», — пояснил он.

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Глава комитета также указал на то, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, по словам главы ПФР Антона Дроздова, чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, необходимо на 2020 год 368 млрд рублей, «это большие деньги, и таких денег сейчас нет».

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