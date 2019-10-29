Москва, , 17:58 — REGNUM Рекордные 3 700 сотрудников группы компаний «Россети» прошли в 2019 году регистрацию для участия в конкурсе «Лидеры России». Как отмечается в сообщении компании, таким образом на общенациональный конкурс заявилось порядка 11% руководящего состава холдинга.

«Россети» — партнер конкурса «Лидеры России» с 2018 года, а генеральный директор компании Павел Ливинский является наставником конкурса. Однако в минувшем году число «Лидеров России» из числа работников «Россетей» было на порядок ниже — 100 человек. Беспрецедентный рост интереса к проекту обусловлен в том числе и тем, что все прошлогодние участники и победители конкурса получили реальные карьерные продвижения и заняли руководящие должности в структуре «Россетей».

Добавил уверенности персоналу в своих силах и собственный всероссийский конкурс «Лидеры энергетики», проведенный «Россетями» в августе 2019 года. Проект стал первой отраслевой проекцией конкурса «Лидеры России», был организован по схожим принципам отбора и с аналогичными критериям оценки совместно с АНО «Россия — страна возможностей». На «Лидеров энергетики» было подано около 2 000 заявок на участие не только от сотрудников «Россетей», но и от сторонних организаций. 102 победителя, определившихся на финальном этапе, вошли в «золотой» кадровый резерв группы.

«Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний «Россети» активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю. «Россети» — это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс «Лидеры России», а также наш отраслевой проект — «Лидеры энергетики» — являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба — отличный шанс проявить себя», — отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.