Курган, , 17:50 — REGNUM В Курганской области вероятна разработка нефтяного месторождения. Перечни объектов, предложенных в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей, утверждены приказом Минприроды России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Из 30 участков недр 7 предлагаются в ХМАО, по 2 участка — в Волгоградской и Курганской областях, по одному участку — в Пермском крае и Свердловской области.

Кроме того, из уральских регионов в Тюменской области в пользование в целях геологического изучения предлагается участок, содержащий ресурсы подземных вод.