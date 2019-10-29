Вологда, , 17:18 — REGNUM Налоговая нагрузка малого и среднего бизнеса Вологодчины будет снижена. Инициативу губернатора сегодня одобрило региональное правительство.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, снизятся налоговые ставки для тех, кто выбирает для компании упрощенную систему налогообложения. Если применяется схема, где из доходов вычитаются расходы, то необходимо будет уплачивать не 15%, как было ранее, а 10%. Если уплата производилась по доходам, то вместо 6% необходимо будет уплачивать лишь 4%.

Кроме того, власти планируют освободить от налогов сельские объекты розничной торговли менее 200 кв.метров. Владельцы объектов культурного наследия получат льготы сроком на пять лет, но с обязательным условием вложить в реконструкцию объекта не менее 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре закон о снижении налоговой ставки для ряда предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения, приняли в Архангельской области.