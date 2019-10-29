Воробьёвка, , 17:14 — REGNUM Нарушения законодательства и возможный срыв муниципального контракта на 47 млн рублей при реализации национального проекта «Экология» пресекли прокуроры в Воробьевском районе Воронежской области, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 29 октября.

Нарушения были выявлены в ходе проверки. Было установлено, что в рамках реализации нацпроекта в селе Воробьёвка осуществляется строительство системы водоснабжения с устройством водозабора. Для реализации проекта между Воробьевским сельским поселением и ООО «Воронежнефтьгазстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт на сумму более 47 млн рублей. В соответствии с требованием контракта, подрядчик должен был не позднее июля 2019 года пробурить три скважины и не позднее сентября 2019 года — провести работы по возведению насосной станции и станции водоподготовки. На момент проверки данные работы завершены не были, а некоторые даже не начинались, сообщили в прокуратуре.

При этом со стороны администрации поселения, которая должна была проконтролировать работы, никаких мер к подрядчику не принималось.

«Прокуратурой района внесено представление главе Воробьевского сельского поселения, а также объявлено предостережение руководителю ООО «Воронежнефтьгазстрой» о недопущении нарушений закона», — сообщили в прокуратуре.