Москва, , 17:13 — REGNUM Разговоры о резком сокращении числа моногородов в РФ не верны — моногорода важны экономике страны, и правительство не намерено отказываться от них. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Минэкономразвития планировал в 2020 году провести корректировку перечня моногородов. Причём, отмечал глава МЭР Максим Орешкин, корректировка перечня будет производиться по новым критериям, которые пока в разработке. Речь идёт как о дополнении перечня новыми моногородами, так и корректировке существующих наименований городов в связи с их преобразованием или переименованием. При этом Жигарев уверен, что опасения граждан, связанные с сокращением количества моногородов, не верны.

«Разговоры о резком сокращении числа моногородов, на мой взгляд, не верны. Есть моногорода, в которые, несмотря на налоговые льготы, преференции, инвесторы не идут. Причина в отсутствии в таких кризисных населенных пунктах инфраструктурной составляющей для развития бизнес-проектов и перепрофилирования экономики — дороги, подвод коммунальных сетей и прочее», — отметил Жигарев.

Он напомнил, что в программе развития моногородов сегодня насчитывается 321 город РФ, в которых поддерживают около 14 млн человек (25% жителей РФ).

«При этом есть категория образований моногородов, которые находятся в более устойчивом положении — в них легко можно создать новые производства, они более крупные и экономика легко может перестроиться на иные направления производственной деятельности», — считает Жигарев.

В любом случае, отметил глава комитета, моногорода не должны уходить из повестки работы правительства, их нельзя оставлять без господдержки.

«Это одно из стратегических направлений государственной политики. Моногорода формируют национальную экономику, и наша общая задача сделать жизнь в таких городах-заводах не хуже, чем в обычных муниципалитетах», — подчеркнул Жигаре.