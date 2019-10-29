Москва, , 16:50 — REGNUM Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» полностью завершило заполнение газом нового экспортного газопровода в Китайскую Народную Республику «Сила Сибири». Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Газпрома.

Природный газ с Чаяндинского месторождения в Якутии был закачен в газопровод «Сила Сибири» и доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Линейная часть газопровода полностью готова к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

Теперь газом должен быть заполнен трансграничный переход через реку Амур.

Известно, что официальный запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на декабрь 2019 года.