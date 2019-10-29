Киев, , 16:49 — REGNUM

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины на 40% за пять лет — абсолютно реалистичная и достижимая цель правительства. Об этом 29 октября в Мариуполе (Донетчина) на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraineзаявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«40% — абсолютно реальная, достижимая для Украины цель в перспективе следующих пяти лет. Об этом сегодня в зале также говорили уважаемые в мире эксперты. Это абсолютно достижимая цель, это не прогноз… Никаких 40% не будет, если Украина не будет реформироваться, не будет лишаться коррупции. Если суды в Украине не станут честными, если не прекратится давление правоохранительных органов на бизнес. Это необходимые составляющие, чтобы рост в Украине был 5−7% в год», — сказал Гончарук.

Он также считает, что международные агентства пересмотрят суверенные рейтинги Украины.

«Несколько недель назад такая уважаемая в мире организация как Мировой банк откорректировала прогноз роста по Украине до 3,7% в следующем году. Он был меньшим… Международные агентства должны, и мы над этим будем работать, пересмотреть суверенные рейтинги Украины, чтобы кредитные ресурсы становились дешевле», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch повысили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня «В» с «В-», а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaА» с «uaВВB». При этом Standard & Poor's подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «В» — стабильный.