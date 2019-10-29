Нижний Новгород, , 16:48 — REGNUM В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» в рамках нацпроекта «Экологи» продолжаются мероприятия по очистке акватории Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Перед началом работ была проведено водолазное обследование дна водоема, таким же обследованием и завершается очистка. Со дна озера и его побережья вывезено более 230 тонн отходов — около 30 КамАЗов, отходы отправлены на полигон.

По словам директора подрядной компании Альберта Тельнова, только автомобильных покрышек было вывезено 5 КамАЗов, также были найдены несколько холодильников, две люльки от мотоцикла, затопленные детские пляжные купальни типа «Гриб», несколько катушек для кабеля, железные каркасы и очень много бутылок. На берегу озера самым проблемным местом оказался овраг за театром «Вера», здесь компания работала около 1,5 недель. Стоимость работ составила 2,878 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, Мещерское озеро расположено в Канавинском районе Нижнего Новгорода, вокруг располагается одноименный микрорайон. Ранее озеро являлось протокой, а позднее старицей Волги и соединялось с рекой небольшой протокой. В настоящее время водоем является бессточным, наполняется за счет осадков, воды от таяния и подземными водами.

Длина озера составляет 1,22 тыс. метров, ширина — около 170 метров, протяженность береговой линии — 3,71 тыс. метров. Является одним из популярных мест отдыха нижегородцев в жаркие дни. Однако ранее неоднократно признавалось непригодным для купания в связи с загрязнением.