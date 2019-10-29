Черкесск, , 16:25 — REGNUM Почти половину запланированных работ по севу озимых провели аграрии Карачаево-Черкесии. Из 20 тыс. гектаров, которые планируется засеять пшеницей, ячменем и тритикале, уже засеяно почти 8,9 тыс. гектаров, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Кроме того, продолжается уборка овощей, сахарной свеклы и зерновых культур. Так, с площади более 67 тыс. га собрано зерновых колосовых и зернобобовых культур с кукурузой свыше 308 тыс. тонн. Урожай кукурузы составил более 206 тыс. тонн, урожайность — 52,3 ц/га.

Урожайность картофеля в 2019 году составила 160 ц/га, овощей — 144 ц/га, подсолнечника — 15,8 ц/га, сахарной свеклы — 416 ц/га, гречихи — 9 ц/га.

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Напомним, 2019 год выдался непростым для сельхозпроизводителей Карачаево-Черкесии. Жара и засуха в мае и июне заставила аграриев начать уборочную страду раньше обычного срока.

Самым урожайным за последнее десятилетие был для аграриев республики 2015 год, когда Карачаево-Черкесия вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по урожаю зерновых.