Кострома, , 16:25 — REGNUM В Костроме завершается внедрение системы диспетчеризации «Скорой помощи», — сообщает ТРК «Русь»

На станции костромской скорой помощи сейчас работает 21 машина. 11 поступит до конца 2019 года. Каждая из них будет подключена к Глобальной навигационной спутниковой системе.

Диспетчер на экране компьютера будет видеть загруженность и местоположение кареты скорой помощи. И после звонка направлять по вызову свободный, максимально приближенный к нужному адресу, автомобиль. На проект по диспетчеризации потрачено полтора миллиона рублей из областного бюджета.

В сутки костромские сотрудники «скорой» объезжают в среднем 6 адресов. Ежегодно на станции скорой помощи в Костроме принимают более 100 тысяч вызовов.