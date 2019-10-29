Владимир, , 16:20 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено более 900 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Всего в регионе отремонтировали 83,1 км дорог. Из них 58 километров относятся к региональной сети, а 25,1 км — к муниципальным образованиям: во Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Ставрово, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском. На эти цели было выделено более 914 млн рублей, все работы уже завершены.

Также из средств нацпроекта и регионального дорожного фонда были направлены средства на обустройство более 3400 погонных метров тротуаров, 2800 погонных метров пешеходных ограждений, 12 остановок, 22 пешеходных переходов, четырёх «лежачих полицейских» и установку 17 светофоров.