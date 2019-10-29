Москва, , 16:03 — REGNUM На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки началось строительство двух домов по реновации, сообщили в Стройкомплексе.

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Дома будут возводится по индивидуальному проекту, их облицуют пиленым фасадным кирпичом. В первом корпусе будет 102 квартиры, во втором корпусе расположится 187 квартир.

На первых этажах жилых домов откроют магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки и для детей. Предусмотрена подземная одноэтажная парковка.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве возводится 130 многоквартирных домов.

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