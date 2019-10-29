Владимир, , 16:01 — REGNUM Городская больница №4 во Владимире получила современное диагностическое оборудование — ультразвуковую систему Philips EPIQ 5. Как сообщила пресс-служба областной администрации, его приобрели в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Стоимость новой техники составила 9,2 млн рублей. Ультразвуковая система будет использоваться для исследования сердечно-сосудистой системы, в том числе с использованием стресс-эхокардиографии, а также для исследования органов брюшной полости и щитовидной железы.

С покупкой новой аппаратуры в больнице планируют внедрить новый метод диагностики — эластографию печени.