Уфа, , 16:01 — REGNUM В Башкирии создан Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау». Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы, глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение. Учредителями данного центра являются государственный комитет Башкирии по туризму и ГБУ «Конгресс-холл Торатау».

Руководство созданного центра должно будет разработать и представить на утверждение устав организации, а также обеспечить его регистрацию в управлении Минюста РФ по Башкирии.

Напомним, что в геопарк «Торатау» был презентован в начале октября в Севилье на 15-й конференции европейских геопарков ЮНЕСКО.