Пекин, , 15:59 — REGNUM Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа запланирована на 17 ноября в Чили. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на информированный источник.

По данным журналистов газеты, «если все пройдет гладко», на встрече будет подписано «промежуточное соглашение» в рамках сделки, которая должна закончить 16-месячную торговую войну между двумя государствами.

Как передавало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США идет открытая торговая война. Началась она с введения Вашингтоном заградительных пошлин на китайские товары, Пекин предпринял ответные действия.

24 октября агентство Bloomberg сообщило о ведении переговоров между Пекином и Вашингтоном о возобновлении поставок сельхозтоваров из Китая в США на $20 млрд в год с последующим увеличением объемов.