Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM В Ростовской области с начала 2019 года построено 24,3 тыс. квартир. Об этом говорится в докладе, размещённом на сайте Ростовстата, передаёт ИА REGNUM 29 октября

Общая площадь построенного в период с января по сентябрь жилья составила 1,8 млн кв. метров. Этот показатель на 17,6%, чем годом ранее.

При этом в 22 муниципалитетах темпы ввода жилых домов упали по сравнению с показателями 2018 года. Отстают Азов (почти на 20%), а также Зерноградский, Куйбышевский, Мартыновский районы, «где ввод жилья уменьшился наполовину».

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